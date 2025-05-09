Чемпионат профессионального мастерства TurkісSkills-2025 пройдет в Актау

В чемпионате примут участие более 100 молодых профессионалов из восьми стран: Казахстана, Турции, Азербайджана, Венгрии, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Монголии. Об этом сообщили в Министерстве просвещения РК, Lada.kz .

Фото Министерства просвещения РК

По данным министерства, осенью 2025 года в Актау пройдет чемпионат профессионального мастерства среди тюркоязычных стран TurkicSkills.

В рамках объявленного Главой государства Года рабочих профессий, в Актау, официально признанном культурной столицей тюркского мира, состоится историческое событие - первый чемпионат профессионального мастерства среди тюркоязычных стран. Планируется, что участие примут свыше 100 молодых профессионалов в возрасте от 16 до 22 лет и 80 высококвалифицированных экспертов из восьми стран: Казахстана, Турция, Азербайджана, Венгрии, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Монголии,- оворится в сообщении ведомства.

Отмечается, что чемпионат станет важной платформой для раскрытия потенциала молодежи, продвижения современных технологий и формирования нового поколения квалифицированных кадров, способных ответить на вызовы времени.