Чемпионат профессионального мастерства TurkісSkills-2025 пройдет в Актау

В чемпионате примут участие более 100 молодых профессионалов из восьми стран: Казахстана, Турции, Азербайджана, Венгрии, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Монголии. Об этом сообщили в Министерстве просвещения РК, Lada.kz.
По данным министерства, осенью 2025 года в Актау пройдет чемпионат профессионального мастерства среди тюркоязычных стран TurkicSkills.
В рамках объявленного Главой государства Года рабочих профессий, в Актау, официально признанном культурной столицей тюркского мира, состоится историческое событие - первый чемпионат профессионального мастерства среди тюркоязычных стран. Планируется, что участие примут свыше 100 молодых профессионалов в возрасте от 16 до 22 лет и 80 высококвалифицированных экспертов из восьми стран: Казахстана, Турция, Азербайджана, Венгрии, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Монголии,- оворится в сообщении ведомства.
Отмечается, что чемпионат станет важной платформой для раскрытия потенциала молодежи, продвижения современных технологий и формирования нового поколения квалифицированных кадров, способных ответить на вызовы времени.
Соревнования пройдут по 15 ключевым компетенциям, охватывающим сферы информационных технологий, строительства и строительных технологий, производственных и инженерных технологий, социальных и персональных услуг. Особое внимание будет уделено таким перспективным направлениям, как мобильная робототехника и управление беспилотными летательными аппаратами (дроны), - отмечает министерство.
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