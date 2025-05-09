Сколько наличных можно вывезти за границу жителям Мангистау

Департамент государственных доходов по Мангистауской области рассказали, что важно знать горожанам при вывозе иностранной валюты из Казахстана, передает Lada.kz .

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В период летних отпусков всё больше жителей Мангистауской области выбирают отдых за границей. Как правило, путешественники берут с собой наличные средства для личных расходов. В связи с этим департамент государственных доходов по Мангистауской области напомнил о правилах вывоза иностранной валюты из Республики Казахстан.

Согласно подпункту 7) пункта 1 статьи 343 Кодекса «О таможенном регулировании в Республике Казахстан», обязательному таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства и дорожные чеки, если их общая сумма при единовременном ввозе на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) или вывозе с неё превышает эквивалент 10 000 долларов США по курсу валют на день подачи пассажирской таможенной декларации.

В марте 2022 года, в целях защиты национальных интересов страны и обеспечения финансовой стабильности, казахстанцам было запрещено вывозить наличную иностранную валюту или денежные инструменты в иностранной валюте в сумме, превышающей 10 000 долларов по курсу Национального банка РК.

Также следует учитывать, что в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 23 июля 2019 года № 124 «О таможенном декларировании товаров для личного пользования», если ребёнок младше 16 лет путешествует с сопровождающим, сведения о вывозимых им товарах и денежных средствах указываются в одной декларации с данными взрослого.

Таким образом, каждый член семьи, включая детей, имеет право на вывоз суммы, не превышающей эквивалент 10 000 долларов США, без необходимости декларирования. Перед поездкой за рубеж настоятельно рекомендуется ознакомиться с актуальными валютными курсами и правилами декларирования, чтобы избежать нарушений на таможне,- отметили в ведомстве.

Напомним, с начала 2024 года в международном аэропорту Актау было выявлены семь попыток контрабандного вывоза иностранной валюты. По данным фактам заведены административные дела по части 3 статьи 551 Кодекса РК «Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами денежных средств и денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза и подлежащих письменному декларированию».