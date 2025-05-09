Школьники Актау исполнили песню «Журавли» в честь памяти героев Великой Отечественной Войны

В преддверии 80-летия Великой Победы ученики школы №17 приняли участие в патриотическом проекте «Мы помним, мы гордимся». В рамках проекта учителя вместе с учениками исполнили песню «Журавли», передает Lada.kz .

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В честь великой даты ученики школы №17 вместе с учителями исполнили песню «Журавли», которая давно стала символом памяти о солдатах, не вернувшихся с войны.

Видео с исполнением песни «Журавли» опубликовано сегодня, 9 мая, на официальной странице школы в Instagram.

Проект направлен на сохранение исторической памяти, уважение к подвигу ветеранов и воспитание у молодёжи чувства гордости за подвиги своего народа. Проект стал для всех не просто выступлением, а искренним моментом памяти, гордости и благодарности, отметили в школе.

Эмоциональное исполнение тронуло пользователей сети.