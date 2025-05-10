Как жители Актау праздновали 9 Мая раньше и как это делают сейчас

Жители Актау поделились с корреспондентом Lada.kz воспоминаниями о том, как праздновали День Победы раньше, а также рассказали, как отмечают знаменательную дату сейчас.

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Корреспондент Lada.kz провел опрос среди жителей Актау, в котором они вспомнили, как проводили День Победы раньше и как это делают сейчас.

Горожане отметили, что в их детстве и юности 9 Мая ежегодно становилось знаковым событием, которое сопровождалось масштабными мероприятиями, песнями, цветами, улыбками, теплыми объятиями и поздравлениями.

По признанию людей, и сегодня День Победы не потерял своей значимости, однако празднуют его гораздо скромнее: чаще всего жители города приходят семьями к Вечному огню с цветами, почитают павших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

Подробнее о воспоминаниях горожан в видеоопросе.