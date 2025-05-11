Мопед или жизнь? Социальный ролик для подростков представила полиция в Актау

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В рамках профилактики ДТП среди молодежи сотрудники полиции представили новый социальный видеоролик.

Сюжет начинается с того, как мама передает своему сыну ключи от мопеда. Подросток отправляется в дорогу со своими друзьями, однако вскоре попадает в серьезное ДТП и теряет сознание. Пострадавшего увозят в больницу, куда позже приезжает его обеспокоенная мама. К счастью, он приходит в сознание.

В финале ролика события возвращаются к начальной сцене, где подросток выходит из дома, но вместо мопеда выбирает более безопасный способ передвижения и отправляется на общественный транспорт.

Полиция напоминает:

Безопасность – наш главный приоритет! Надевайте защитный шлем и используйте светоотражающие элементы. Будьте осторожны на дороге. Не ходите по тротуару, будьте внимательны к транспортному потоку и соблюдайте правила дорожного движения. Обратите внимание на возраст. Вы должны достичь соответствующего возраста для управления электроскутером или мопедом. Один водитель на транспортное средство. На мопедах и скутерах не разрешается ездить нескольким людям. Не пользуйтесь телефоном. Использование телефона или наушников во время вождения может стать причиной аварии.

Напомним, ранее полиция публиковала обращение к владельцам мопедов.