Мопед или жизнь? Социальный ролик для подростков представила полиция в Актау

Полицейские сняли социальный ролик о безопасности на дорогах для подростков, сообщает Lada.kz.
В рамках профилактики ДТП среди молодежи сотрудники полиции представили новый социальный видеоролик.
Сюжет начинается с того, как мама передает своему сыну ключи от мопеда. Подросток отправляется в дорогу со своими друзьями, однако вскоре попадает в серьезное ДТП и теряет сознание. Пострадавшего увозят в больницу, куда позже приезжает его обеспокоенная мама. К счастью, он приходит в сознание.
В финале ролика события возвращаются к начальной сцене, где подросток выходит из дома, но вместо мопеда выбирает более безопасный способ передвижения и отправляется на общественный транспорт.
Полиция напоминает:
Напомним, ранее полиция публиковала обращение к владельцам мопедов.
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