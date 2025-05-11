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11.05.2025, 11:21

Угрозы, поборы, увольнения: о произволе командира заявили полицейские в Актау

Общество 0 6 851 Сергей Кораблев

Сотрудники учебно-тренировочной роты пожаловались на своего командира. Они заявили, что на службе подвергаются унижению и оскорблениям со стороны руководства, сообщает Lada.kz.

Фото: Polisia.kz
Фото: Polisia.kz

В распоряжении Lada.kz оказался рапорт, в котором личный состав учебно-тренировочной роты департамента полиции Мангистауской области обратился с коллективной жалобой на действия своего командира, майора полиции Максата Айгелдиева. После назначения его на должность в ноябре 2024 года, по словам сотрудников, в подразделении начались массовые увольнения, давление и нарушения служебной этики.

Как сообщается, трое сотрудников уже были вынуждены уволиться по собственному желанию, еще двое находятся под угрозой увольнения. По словам авторов обращения, около 80% личного состава подверглись преследованию из-за отказа участвовать в незаконных денежных сборах и дарении подарков руководству.

Кроме того, сотрудники заявляют о назначениях на руководящие должности лиц, не соответствующих квалификационным требованиям, а также о многочисленных случаях оскорблений и унижений. По их словам, морально-психологический климат в подразделении значительно ухудшился.

Также указано, что в период с 31 марта по 2 апреля 2025 года Максат Айгелдиев самовольно отсутствовал на рабочем месте, находясь в Астане без уважительных причин. Эти сведения подтверждаются данными базы «Беркут» и посадочными талонами.

Авторы рапорта утверждают, что ранее Максат Айгелдиев занимал должность заместителя командира СОБР в Шымкенте, где использовал провокационные методы. Это привело к напряженной обстановке среди сотрудников СОБР. Под его давлением некоторые из них, не выдержав, перешли границы уставных взаимоотношений, и в результате чего Максат Айгелдиев получил травмы, включая сломанную челюсть и разбитый нос. Все участники инцидента были уволены. Личный состав учебно-тренировочной роты отметил, что категорически не намерены прибегать к подобным мерам.

Сотрудники утверждают, что располагают видеоматериалами, финансовыми документами и другими доказательствами неправомерных действий командира. Они обратились с просьбой о проведении служебного расследования и выражают готовность продолжать службу, но требуют смены руководителя.

На запрос корреспондента Lada.kz в департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что по данному факту назначена служебная проверка.

Будет дана всесторонняя оценка изложенной информации. Ход проверки находится на контроле руководства департамента полиции, - заверили в ведомстве.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
motor
motor
А есть у них служба СБ? И кто его прикрывает даже после дискридитации с Шимкента?
11.05.2025, 13:22
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