Известный кюй исполнили домбристы на озере Караколь

Фото: кадр видео

В эту субботу, 10 мая, отмечался Всемирный день перелетных птиц (World Migratory Bird Day).

По инициативе и поддержке регионального экологического совета «Ecojer» в этот день на озере Караколь было организовано наблюдение за птицами. Мероприятие проходило в формате экспедиции, в ходе которой участники не только наблюдали за пернатыми, но и изучали состав воды и воздуха с помощью беспроводной лаборатории.

Организаторы рассказали об особенностях перелетных птиц, встречающихся на озере Караколь, режиме охраны данного заповедника, а также предпринимаемых мерах в условиях мелководности Каспийского моря и антропогенных угроз.

Было зафиксировали более 500 лебедей-шипунов, 327 фламинго, 58 скоп и 35 других видов птиц.

Прекрасная погода способствовала проявлению творческих способностей участников мероприятия. Так, над озером поплыла легкая, но завораживающая мелодия в исполнении артистов ансамбля домбристов «Қос перне». Они сыграли легендарный кюй «Аққу», который Нургиса Тлендиев создал специально для фильма «Кыз Жибек». К слову, 1 апреля исполнилось 100 лет со дня рождения композитора.