Школьница пожертвовала деньги из копилки ради строительства мечети в Актау

В Актау девочка передала накопленные деньги из копилки на строительство мечети, сообщает Lada.kz .

Фото организаторов строительства

В 6А микрорайоне, у супермаркета «Дана», продолжается строительство мечети. Как отметили инциаторы возведения объекта, у проекта нет крупного спонсора, он реализуется на пожертвования. Так, арматура и фундаментные блоки для первого этапа строительства были приобретены за счет средств неравнодушных граждан.

В стороне не осталась и десятилетняя школьница. Девочка в течение 1,5 лет собирала деньги в копилку на свои детские желания. Узнав от отца о строительстве мечети, она попросила передать все свои накопленные средства на благое дело.

Мечеть будет называться «Бірлік», что в переводе с казахского языка означает «единство».

Объект предусматривает два этажа и один цокольный.

Напомним, в начале этого года строительство мечети обсуждали местные жители.

За ходом строительства мечети можно наблюдать на официальном аккаунте в Instagram.