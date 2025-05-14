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14.05.2025, 12:37

Памятник врачам в Актау разрушается: жители требуют реставрации

Общество 0 1 480 Лиана Рязанцева

В редакцию Lada.kz обратились жители Актау, которые обеспокоены состоянием памятника врачам, установленного на территории Мангистауской областной больницы (МОБ). По словам людей, памятник находится в плачевном состоянии.

Фото жителей Актау
Фото жителей Актау

Жители Акта рассказали, что сегодня памятник находится в плохом состоянии, разрушена облицовка.

Мемориал установлен в честь врачей, внёсших значительный вклад в развитие здравоохранения региона. Врачи посвятили свою жизнь спасению и лечению тысяч людей. Сохранение такого объекта — это не только дань памяти ушедшим, но и показатель отношения общества к профессии врача.  Сегодня памятник находится в плачевном состоянии, - говорят жители.

Местный житель Орал Кадиримбетов рассказал, что обелиск был установлен в 2017 году под его руководством при участии скульпторов из Узбекистана. По его словам, он неоднократно обращался в Мангистаускую областную больницу с просьбой о реставрации памятника, однако ему ответили, что в бюджете учреждения средства на ремонт не предусмотрены.

Эти врачи спасали жизни, возвращали здоровье и дарили надежду. Мы не должны забывать об этом. Мемориал должен быть ухоженным, как знак нашей благодарности, — отметил Орал Кадиримбетов.

Редакция Lada.kz направила запрос в пресс-службу Мангистауской областной больницы с вопросом о том, планируется ли реставрация памятника и если да, то в какие сроки она будет проведена.

Напомним, памятник врачам, внесшим вклад в развитие здравоохранения региона был открыт в 2017 году. Строительство памятника инициировал совет ветеранов медицины Мангистау. На памятнике значатся имена 102 врачей, с которых начиналось мангистауское здравоохранение. 

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