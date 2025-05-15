ГКП «АУЭС» предупредило жителей Актау о мошенниках

В последнее время в Актау зафиксированы случаи мошенничества. Неизвестные лица представляются сотрудниками ГКП «АУЭС», предлагают услуги замене электросчетчиков и берут за это деньги, сообщает Lada.kz .

Фото: kstnews.kz

Неизвестные звонят гражданам, представляясь работниками ГКП «АУЭС», и предлагают услуги по опломбировке и замене электросчетчиков, взимая за это денежные средства.

В ГКП «АУЭС» официально заявили, что их диспетчеры не совершают звонков жителям. Все заявки принимаются исключительно по контактным номерам, указанным на официальной странице: +7 (7292) 57-12-08 и ‪+7 (771) 079-21-22‬.

Стоимость услуг фиксирована: