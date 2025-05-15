Незаконный строящийся коммерческий объект снесли в пригороде Актау

В Мунайлинском районе по решению суда демонтировали здание, возведенное с нарушением строительных норм и без необходимых разрешительных документов, сообщает Lada.kz .

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По данным пресс-службы Мунайлинского районного акимата, незаконный объект располагался в селе Баянды, в производственной зоне №1, на земельном участке №9/2. Как установили специалисты, строительство велось без соблюдения проектно-сметных требований, без получения разрешений, предусмотренных законодательством.

Факт был выявлен управлением государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области. В отношении застройщика были составлены административные протоколы по статьям 316, 321 и 463 КоАП РК. Ему был назначен штраф и выдано предписание о приостановке строительных работ.

Несмотря на это, предприниматель проигнорировал требования надзорных органов. В результате управление обратилось в суд с иском о принудительном сносе объекта. Суд, рассмотрев дело, удовлетворил требования истца. Снос был произведен с участием судебных исполнителей и представителей местных исполнительных органов.

Согласно статье 244 Гражданского кодекса РК, строительство, осуществленное без необходимых разрешений и на не принадлежащем застройщику участке, считается самовольным и подлежит сносу.

Чиновники сообщили, что объект получал коммерческое назначение.

Для справки

Статья 316 КоАП РК – Строительство (реконструкция, реставрация, расширение, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) объектов и их комплексов без проектной (проектно-сметной)документации либо по проектной (проектно-сметной) документации, не прошедшей в установленном порядке экспертизу, за исключением требований, установленных техническими регламентами. Наказание влечет штраф от 120 до 1000 МРП.

Статья 321 КоАП РК – Осуществление строительства без сопровождения технического и авторского надзоров, за исключением требований, установленных техническими регламентами. Наказание предусматривает штрафот 40 до 500 МРП.

Статья 463 КоАП РК – Занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления. Это влечет штраф от 15 до 150 МРП, с конфискацией предметов и (или) орудия совершения административных правонарушений либо без таковой, а занятие предпринимательской или иной деятельностью без лицензии дополнительно влечет конфискацию дохода (дивидендов), денег, ценных бумаг, полученных вследствие административного правонарушения.

Напомним, в 2023 году в Актау снесли незаконно строящийся жилой комплекс.