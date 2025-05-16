Сколько дождевой воды откачали с улиц Актау

В Актау ночью и утром прошли осадки, затопившие городские улицы. Сколько дождевой воды откачали коммунальщики в областном центре, рассказали в ТОО «Компания Строй Инвест 2020», передает Lada.kz .

Фото предоставили в ТОО «Компания Строй Инвест 2020»

Сегодня, 16 мая, в социальных сетях жители Актау активно делятся фотографиями огромных луж после дождя. После осадков горожанам приходится искать обходные пути, чтобы перейти подтопленные дороги.

По данным городского акимата, рабочие ТОО «Компания Строй Инвест 2020» проводят работы по откачке дождевой воды, скопившейся на автомобильных дорогах.

Дождевую воду откачали уже по следующим адресам:

17 микрорайон, спортивный комплекс «Халык арена»;

16 микрорайон, в районе ЖК «Инара»;

между 32Б и 31Б микрорайонами;

автомобильная дорога №29, рынок «Хазар»;

14 микрорайон, в районе ЖК «Тамшалы».