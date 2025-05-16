Сколько дождевой воды откачали с улиц Актау

В Актау ночью и утром прошли осадки, затопившие городские улицы. Сколько дождевой воды откачали коммунальщики в областном центре, рассказали в ТОО «Компания Строй Инвест 2020», передает Lada.kz.
Сегодня, 16 мая, в социальных сетях жители Актау активно делятся фотографиями огромных луж после дождя. После осадков горожанам приходится искать обходные пути, чтобы перейти подтопленные дороги.
По данным городского акимата, рабочие ТОО «Компания Строй Инвест 2020» проводят работы по откачке дождевой воды, скопившейся на автомобильных дорогах.
Дождевую воду откачали уже по следующим адресам:
Всего с улиц откачано 120 кубических метров дождевой воды. Работы продолжаются, - отметили в ТОО «Компания Строй Инвест 2020».
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