В Актау перекроют на несколько дней одну из дорог

В Актау в связи с реконструкцией магистральных инженерных сетей временно перекроют дорогу между 6А и 3Б микрорайонами. Об этом сообщает пресс-служба городского акимата, передает Lada.kz .

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По данным акимата, дорогу между 6А и 3Б микрорайонами закроют 15 мая в 20:00 часов.

В связи с реконструкцией магистральных инженерных сетей временно перекроют дорогу. Данные работы будут проводиться с 16 мая по 20 мая, - сообщает акимат.

Ответственная за ремонтные работы организация АО «Алматыинжстрой» просит жителей города с пониманием отнестись к временным неудобствам.