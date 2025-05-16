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16.05.2025, 15:37

Жителей 14 микрорайона Актау возмутило уничтожение живых деревьев

Общество 0 2 227 Лиана Рязанцева

В редакцию Lada.kz обратились жильцы дома №12 14 микрорайона с жалобой на вырубку зелёных насаждений на территории бывшего детского сада. Люди отметили, что уничтоженные деревья были живыми и годами росли на участке.

Фото жителей Актау
Фото жителей Актау

Жители 14 микрорайона возмущены тем, что на территории бывшего детского сада вырубают зелёные насаждения. По словам людей, деревья выкорчёвывали спецтехникой сегодня, 16 мая.  

Это здание бывший детский сад, находящийся рядом с домами №12 и №15. Ранее он был известен своим зимним садом. Сейчас сносят и само здание, и большие деревья. Все растения в хорошем состоянии. Неужели нельзя было сохранить зелёные насаждения? В городе их и так почти не осталось, - возмущаются горожане.

Люди отмечают, что вырубленные деревья были живыми и на протяжении многих лет росли на этом участке.

Также стало известно, что люди собирают подписи и готовят коллективное обращение в акимат и прокуратуру.

Корреспондент Lada.kz ожидает официального ответа от городской администрации на вопросы о том, что планируют строить на данном участке и имеется ли разрешение на уничтожение деревьев.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Базелик
Базелик
Им не нужно деревьев и зеленых трав! Степь их стихия, пыль, саксаул.
16.05.2025, 18:46
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