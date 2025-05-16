Жители Актау заявили о скрытой опасности на набережной Актау

После демонтажа старых скамеек на набережной 14 и 15 микрорайонов на их месте остались торчащие обрезанные арматурные штыри, которые, по мнению горожан, представляют опасность, в том числе для детей, сообщает Lada.kz .

Фото жителей 14 микрорайона

Жители выражают обеспокоенность состоянием набережной.

Уже долгое время арматурные штыри с острыми краями создают угрозу для прохожих и встречаются по всей территории набережной.

Приходится смотреть только под ноги, вместо того чтобы наслаждаться видом моря, - отмечают люди.

В городской администрации отреагировали на жалобы. В ведомстве сообщили, что подрядной организации уже дано поручение устранить опасные элементы.

Работы по демонтажу, заверили чиновники, обещают завершить в течение дня.