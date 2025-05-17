Из-за ливня в районе села Куланды образовался «водопад» (видео)

Мощный поток воды сняли на видео в районе села Куланды Каракияского района. В ДЧС Мангистауской области сообщили, что угрозы для жителей населенного пункта нет, передает Lada.kz .

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После сильного дождя, прошедшего сегодня, 16 мая, в районе села Куланды Каракияского района произошел сход мощного селя, напоминающего водопад.

Природное явление сняли на видео очевидцы.

В ДЧС региона сообщили, что инцидент произошел ориентировочно в 18:00 часов. В ведомстве подчеркнули, на данный момент ситуация стабильная: угрозы для населенного пункта нет, равно как и затопленных домов.

Село Куланды расположено на возвышенности. Примерно в 200 метрах от него, в расположенную рядом ложбину стекли осадки после сильного дождя, - сообщили в ведомстве.

Напомним, подобный сель проходил в Каракиянском районе в 2022 году. Подробнее по ссылке.