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19.05.2025, 11:12

Жители пригорода Актау протестуют против строительства стоянки

Общество 0 3 969 Сергей Кораблев

В жилом массиве «Рауан» села Умирзак (бывшее садоводческое товарищество «Энергетик») разгорелся конфликт из-за строящейся стоянки, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

Жители «Рауана» возмутились обустройством стоянки для большегрузного транспорта на открытой территории рядом со школой.

Городской акимат выяснил, что владелец земельного участка площадью в 1 гектар – Омирбек Гусман. Целевое назначение территории – «для строительства и эксплуатации производственной базы». Омирбек Гусман пояснил, что работы касаются лишь установки ограждения по периметру участка.

Однако строительство ограждения, заявили чиновники, ведется без необходимых разрешений, поэтому процесс возведения был приостановлен.

Для справки

Садоводческое товарищество «Энергетик» развивалось в советский период как дачная зона для работников энергетической сферы. Первоначально он не имел статуса жилого массива и не был рассчитан на массовое проживание. С течением времени территория превратилась в полноценный жилой сектор, получив статус жилого массива с названием «Рауан».

В настоящее время в массиве ведется постепенное улучшение инфраструктуры, строительство школы в рамках национального проекта «Комфортная школа».

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Комментарии

2 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
"протестуют против строительства стоянки"-------Чудной народ! Не хотите стоянку--получите завод по производству химии или по переработке отходов с мусорного полигона!
19.05.2025, 09:33
fox1167
fox1167
"протестуют против строительства стоянки"-------Чудной народ! Не хотите стоянку--получите завод по производству химии или по переработке отходов с мусорного полигона!
19.05.2025, 09:33
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