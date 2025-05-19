Жители пригорода Актау протестуют против строительства стоянки

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Жители «Рауана» возмутились обустройством стоянки для большегрузного транспорта на открытой территории рядом со школой.

Городской акимат выяснил, что владелец земельного участка площадью в 1 гектар – Омирбек Гусман. Целевое назначение территории – «для строительства и эксплуатации производственной базы». Омирбек Гусман пояснил, что работы касаются лишь установки ограждения по периметру участка.

Однако строительство ограждения, заявили чиновники, ведется без необходимых разрешений, поэтому процесс возведения был приостановлен.

Для справки

Садоводческое товарищество «Энергетик» развивалось в советский период как дачная зона для работников энергетической сферы. Первоначально он не имел статуса жилого массива и не был рассчитан на массовое проживание. С течением времени территория превратилась в полноценный жилой сектор, получив статус жилого массива с названием «Рауан».

В настоящее время в массиве ведется постепенное улучшение инфраструктуры, строительство школы в рамках национального проекта «Комфортная школа».