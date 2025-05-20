Атмосферное видео с Тузбаира восхитило пользователей Сети

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Тревел-блогер из России под ником thatslizi поделилась в своем Instagram атмосферным видео ночного Тузбаира. Путешественники включили ночник-проектор, который преобразил скалы рисунками, украсили палатку разноцветными гирляндами, а затем исполнили танец под звездным небом.

Если ваша вечеринка не похожа на эту, даже не зовите меня, - написала под видео девушка.

Ролик встретил теплую реакцию пользователей социальной сети и набрал более 24 тысяч лайков.

К слову, гости региона уже успели посетить и другие знаковые места Мангистауской области – урочище Бозжыра и Долину замков Айракты.

Впечатлениями о крае девушка делится в Instagram.

Место из моей мечты, - отозвалась она о Бозжыре.

Напомним, ранее оператор джип-туров по Мангистауской области заявил, что солончак Тузбаир стал местностью для испытания внедорожников.