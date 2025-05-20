Атмосферное видео с Тузбаира восхитило пользователей Сети

Пользователи Сети оценили атмосферное видео с солончака Тузбаир, снятое российскими путешественниками, сообщает Lada.kz.
Тревел-блогер из России под ником thatslizi поделилась в своем Instagram атмосферным видео ночного Тузбаира. Путешественники включили ночник-проектор, который преобразил скалы рисунками, украсили палатку разноцветными гирляндами, а затем исполнили танец под звездным небом.
Если ваша вечеринка не похожа на эту, даже не зовите меня, - написала под видео девушка.
Ролик встретил теплую реакцию пользователей социальной сети и набрал более 24 тысяч лайков.
К слову, гости региона уже успели посетить и другие знаковые места Мангистауской области – урочище Бозжыра и Долину замков Айракты.
Впечатлениями о крае девушка делится в Instagram.
Место из моей мечты, - отозвалась она о Бозжыре.
Напомним, ранее оператор джип-туров по Мангистауской области заявил, что солончак Тузбаир стал местностью для испытания внедорожников.
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