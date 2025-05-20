В Актау дворники превратили тротуары в полосу препятствий

Работники коммунальных служб смели песок в кучи и оставили их вдоль тротуаров. Сложившиеся обстоятельства мешают передвижению пешеходов, сообщает Lada.kz.
По словам жителей 14 микрорайона, после уборки дорог дворники смели песок и мусор в кучи, которые оставили на тротуарах, превратив пешеходные дорожки в полосу препятствий.
Аналогичная ситуация наблюдается и в 9 микрорайоне - песок с дорог также оказался на тротуарах.
Жители Актау отмечают, что кучи из песка и мусора лежат на тротуарах еще с прошлой недели.
В Актауском городском акимате на запрос Lada.kz сообщили, что обязали коммунальщиков решить проблему.
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