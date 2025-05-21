Сирены включат в Актау

Электросирены будут включены в Актау 22 мая в связи с проведением командно-штабных учений «Өрт-2025», передает Lada.kz .

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В ДЧС региона сообщили, что в период с 22 по 23 мая 2025 года под руководством Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан будут проводиться республиканские командно-штабные учения «Өрт-2025» на тему: «Подготовка органов управления, сил и средств ГСГЗ к действиям при ликвидации ЧС в условиях пожароопасного периода 2025 года».

Во время проводимых мероприятий 22 мая в 9 часов утра будут включаться электросирены, - сообщили в ведомстве.

Спасатели просят горожан соблюдать спокойствие и отнестись с пониманием.