В Мангистау три железнодорожных вокзала передадут в доверительное управление

После завершения модернизации три железнодорожных вокзала планируют передать в доверительное управление до начала капитального ремонта, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Вокзал Мангистау. Фото: ЦОК МО

Речь идет о железнодорожных вокзалах «Мангистау», «Бейнеу» и «Шетпе». Железнодорожные вокзалы по-прежнему находятся в коммунальной собственности районов.

Сейчас идет процесс демонтажа старых конструкций. После его завершения и до начала капитального строительства вокзалы передадут в доверительное управление национальной компании «Қазақстан темір жолы».