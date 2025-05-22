В Мангистау три железнодорожных вокзала передадут в доверительное управление

После завершения модернизации три железнодорожных вокзала планируют передать в доверительное управление до начала капитального ремонта, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата.
Речь идет о железнодорожных вокзалах «Мангистау», «Бейнеу» и «Шетпе». Железнодорожные вокзалы по-прежнему находятся в коммунальной собственности районов.
Сейчас идет процесс демонтажа старых конструкций. После его завершения и до начала капитального строительства вокзалы передадут в доверительное управление национальной компании «Қазақстан темір жолы».
«В настоящее время на железнодорожном вокзале «Мангистау» начались работы по реконструкции. Выполнено 10 процентов строительных работ, этап демонтажа близится к завершению. Акимат Мангистауской области вынес постановление о передаче здания вокзала в доверительное управление», - сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.
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