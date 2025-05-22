Публичные слушания по тарифам на подачу воды пройдут в Тупкараганском районе

В Тупкараганском районе собираются пересмотреть тарифы на воду, передает Lada.kz .

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Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Мангистауской области проведет публичные слушания по поступившей заявке в упрощенном порядке ГКП «Түпқараған су жүйесі» на утверждение тарифа и тарифной сметы на регулируемую услугу по подаче воды по распределительным сетям.

Мероприятие состоится 5 июня 2025 года в 15:00 часов по адресу: Тупкараганский район, ГКП аппарата акима села Кызылозен, «Дом культуры Кызылозен», улица Сисенбаев, здание №3.

Департамент приглашает к участию всех заинтересованных лиц.