Житель Актау попал под суд из-за рыболовной сети

Житель Актау был задержан с рыболовной сетью без разрешительных документов, сообщает Lada.kz .

Фото: gov.kz

На побережье Каспийского моря инспекторы выявили грубое нарушение правил рыболовства (часть 3 статьи 383 КоАП РК).

Так, местный житель, находясь в резиновой лодке, использовал запрещенное орудие лова – частиковую сеть, без каких-либо разрешительных документов для промыслового способа рыболовства.

В суде мужчина признал вину и попросил строго не наказывать.

Санкция статьи предусматривает штраф на физических лиц в размере 20 (78 640 тенге), на субъектов малого предпринимательства – 60 (235 920 тенге), среднего – 100 (393 200 тенге), крупного – 250 МРП (983 000 тенге), с конфискацией или без конфискации предметов и орудий правонарушения.

При назначении наказания суд признал смягчающими обстоятельствами признание вины и искреннее раскаяние. Отягчающих обстоятельств не установлено.

Постановлением суда, которое вступило в законную силу, мужчину признали виновным и назначили наказание в виде штрафа в размере 78 640 тенге.

Напомним, ранее сообщалось, где введены запреты на рыболовство.