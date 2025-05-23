Новая стройка в 16 микрорайоне заинтересовала жителей Актау

В редакцию Lada.kz обратились жители Актау, заявившие, что напротив спортивного комплекса «Жас Канат» в 16 микрорайоне возводится новый объект. В ситуации разбирался корреспондент издания.
Жители говорят, что строительство здания напротив стадиона «Жас Канат», начавшееся несколько лет назад, едва движется, и пока неясно, когда объект будет завершен.
Эскизный проект не был представлен общественности. Как сообщили в Актауском городском отделе архитектуры и градостроительства, на этом участке возводят торгово-развлекательный комплекс. Земля принадлежит ТОО «Сибиряк-Р».
По заверениям чиновников, все разрешительные процедуры были соблюдены.
Сдача объекта в эксплуатацию изначально планировалась на первый квартал 2025 года, однако сроки по неизвестным причинам были сдвинуты.
Власти пообещали уведомить ответственного за проект, чтобы он разместил визуализацию здания для всеобщего ознакомления.
Комментарии0 комментарий(ев)