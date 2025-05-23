Новая стройка в 16 микрорайоне заинтересовала жителей Актау

В редакцию Lada.kz обратились жители Актау, заявившие, что напротив спортивного комплекса «Жас Канат» в 16 микрорайоне возводится новый объект. В ситуации разбирался корреспондент издания.

Фото жителей 12 микрорайона

Жители говорят, что строительство здания напротив стадиона «Жас Канат», начавшееся несколько лет назад, едва движется, и пока неясно, когда объект будет завершен.

Эскизный проект не был представлен общественности. Как сообщили в Актауском городском отделе архитектуры и градостроительства, на этом участке возводят торгово-развлекательный комплекс. Земля принадлежит ТОО «Сибиряк-Р».

По заверениям чиновников, все разрешительные процедуры были соблюдены.

Сдача объекта в эксплуатацию изначально планировалась на первый квартал 2025 года, однако сроки по неизвестным причинам были сдвинуты.

Власти пообещали уведомить ответственного за проект, чтобы он разместил визуализацию здания для всеобщего ознакомления.