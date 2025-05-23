Автобусы перестали ходить в аэропорт Актау

Автобусный маршрут №6 в Актау временно не обслуживает направление в аэропорт. Об этом сообщает Актауский городской акимат, сообщает Lada.kz .

Фото городского Актауского городского акимата

В городской администрации сообщили, что в связи с проведением ремонтных работ на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Актау с 15 мая по 31 июля все авиарейсы в промежутке с 07:00 до 21:00 часов временно отменяются.

По этим причинам автобусный маршрут №6 на этот период исключает заезд на территорию воздушной гавани. Конечной остановкой до 1 августа станет остановка у дома №23 в 35 микрорайоне.

С началом купального сезона, с 1 июня, маршрут №6 будет курсировать до Теплого пляжа – конечной остановкой будет база отдыха «Алау» вместо прежней – у базы отдыха «Tree of Life».

Напомним, о ремонтных работах в аэропорту стало известно в начале мая текущего года. Как отмечалось, обновление покрытия взлетно-посадочной необходимо для обеспечения безопасности полетов, а также сохранности воздушных судов и комфорта пассажиров.