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23.05.2025, 17:23

Брелоки ради жизни: 8-летняя девочка из Актау спасает себя своими руками

Общество 0 2 216 Сергей Кораблев

Девочка по имени Александра продает поделки, чтобы помочь себе в борьбе с лейкозом, сообщает Lada.kz.

Фото Александры предоставила Елена Беликова
Фото Александры предоставила Елена Беликова

В Instagram распространился трогательный Stories об Александре, которая своими руками мастерит брелоки, чтобы собрать деньги на лечение. Как выяснилось, публикацию сделала подруга семьи – Елена Беликова, которая и поделилась историей о девочке.

Мама девочки – Екатерина Ермольчева – в прошлом возглавляла благотворительный фонд «Адал» в Актау и помогала тяжелобольным детям. Однако столкнувшись с дорогостоящим лечением для собственной дочери, семья была вынуждена переехать в Краснодар, где семья получила гражданство и возможность бесплатного лечения.

Сейчас Александра находится в стадии ремиссии, но ей по-прежнему необходимы регулярные медицинские осмотры и поддерживающее лечение. Один из важнейших препаратов – «Пегасис» – теперь не закупается ни в Казахстане, ни в России. Приобрести его можно только в Швейцарии.

Несмотря на трудности, семья не ведет открытый сбор средств. Родители работают, а Александра решила внести свой вклад: она сама делает брелоки в форме мишек из эпоксидной смолы. Папа помогает с фурнитурой.

Каждое украшение стоит 3000 тенге.

Поддержать Александру и приобрести брелок можно по номеру: ‪‪+7 (989) 792-32-78‬‬.

К слову, Александра со своими родителями приезжают в июне в Актау.

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