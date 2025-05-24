Под угрозой: кто разрешил авторазбор у жилых домов в пригороде Актау?

Жители жилого массива «Рауан» уже неоднократно просили обратить внимание на опасную ситуацию – на территории, прилегающей к жилым домам, функционирует авторазбор. Ранее на нем произошел крупный пожар, сообщает Lada.kz .

Авторазбор. Фото жителей жилого массива

По словам жителей «Рауана», из-за пожара, который произошел в прошлом месяце на территории авторазбора, возникла угроза для жизни и здоровья людей из близлежащих домов, а также их имущества.

По свидетельствам очевидцев, во время происшествия взорвались, как минимум, четыре газовых баллона.

Кроме того, на территории авторазбора на землю разливается машинное масло, что может нанести вред окружающей среде.

Данный авторазбор расположен в непосредственной близости к жилым домам. У собственника имеется регистрация ИП, однако, насколько известно, разрешения на ведение деятельности по авторазбору в этом районе у него нет. Ранее он уже осуществлял подобное в другом месте, но был вынужден прекратить работу и рекультивировать участок. Почему в этом случае меры не принимаются? Почему предприниматель не арендует территорию на специально отведенной промышленной базе?, - задаются вопросом жители.

В акимате Умирзакского сельского округа сообщили о проведении совместно.с представителями специальных компетентных органов проверки законности размещения и функционирования.