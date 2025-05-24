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23.05.2025, 20:10

Постоянным электроснабжением обещают обеспечить шесть микрорайонов в Актау

Общество 0 1 260 Сергей Кораблев

Завершается реализация проекта, предусматривающего строительство новых микрорайонов с устойчивым и надежным электроснабжением, сообщает Lada.kz.

Фото городского акимата
Фото городского акимата

В областном центре завершается проект по обеспечению стабильного электроснабжения шести микрорайонов в верхней зоне. Об этом главе города Абулкаиру Байпакову доложил сегодня, 23 мая, руководитель Актауского городского отдела строительства Еркинбек Жаукан.

Градоначальник посетил стройплощадки подстанций «ХАБ-1» и «ХАБ-2». Подрядчиком по выполнению работ выступает АО «Электромонтаж». На данный момент по проекту проложено 200 километров кабеля из запланированных 230 километров. Аким отметил важность реализации проекта и поручил обеспечить оперативное и качественное выполнение всех работ.

В верхней зоне в последнее время часто возникают сбои в работе электроснабжения, что требует особого внимания. Этот проект имеет большое значение для решения данной проблемы, - говорит Абилкаир Байпаков.

Стоит отметить, что строительство подстанций в Актау не велось несколько лет. Работы по возведению и запуску подстанций начались только в прошлом году и планируются к завершению к концу июня. После ввода в эксплуатацию новые подстанции обеспечат постоянное электроснабжение шести микрорайонов города: 18, 18А, 19, 19А, 20 и 20А.

Напомним, в начале этой недели жители 20 микрорайона вышли на улицу с требованием восстановить стабильное электроснабжение.

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