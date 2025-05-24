Без предупреждения: химобработка на набережной пугает жителей Актау

Жители 14 микрорайона возмутились, почему вдоль набережной без предупреждения населения обрабатывают деревья. По их словам, мероприятия проводили несколько раз, сообщает Lada.kz .

Фото жителей 14 микрорайона

По словам жителей Актау, в ранее время набережная в 14 и 15 микрорайонах подвергается многократной обработке деревьев от вредителей, что вызывает серьезное беспокойство среди жителей уже более двух недель.

Люди возмущены отсутствием официальных предупреждений о применении химических препаратов. Жители требуют от властей предоставить полную информацию о составе и безопасности используемых средств, а также о сроках проводимых работ.

Lada.kz обратилась за комментарием в Актауский городской акимат, там корреспондента издания перенаправили к озеленителям областного центра – в ТОО «Green City Aktau». В компании обещали предоставить полную информацию о проводимой обработке зеленых насаждений, но по сегодняшний день, 23 мая, официальных данных не поступило.

Напомним, в прошлом месяце прошла весенняя дератизация: были охвачены прибрежные территории, микрорайоны и детские площадки.