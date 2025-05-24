Финал близко: глава КМГ проверил строительство опреснительного завода в Кендерли

Председатель правления национальной компании «КазМунайГаз» Асхат Хасенов в рамках рабочей поездки посетил Мангистаускую область и лично проинспектировал ход строительства крупного опреснительного завода морской воды в Кендерли, сообщает Lada.kz .

Фото: национальная компания «КазМунайГаз»

По данным пресс-службы компании, на сегодняшний день проект находится на завершающем этапе. Завершены основные строительные и монтажные работы, включая прокладку 40 км автодорог, строительство насосной станции, двух подстанций, укладку 201 км магистрального водовода, 80 км линий электропередачи и 48 км газопровода.

Кроме того, полностью завершены сварочные работы и укладка морских труб для сброса рассола и забора воды. На дне Каспийского моря уложены две полиэтиленовые трубы Ø800 мм и одна труба Ø1400 мм – вторая готовится к укладке.

На самой территории будущего завода смонтированы административные здания, производственные и технические помещения: лаборатория, склады, котельная, гаражи и цеха. Осуществлена поставка основного технологического оборудования.

Объект оснащается современными системами водоочистки и автоматизации от ведущих мировых производителей. Среди них – мембраны Toray, рекуператоры энергии Energy Recovery Inc., флотационные установки Nijhuis, насосы Andritz и автоматизация от Schneider Electric.

Новый завод будет способен перерабатывать до 50 тысяч кубометров морской воды в сутки, что позволит обеспечить Жанаозен стабильным доступом к питьевой воде и снизить нагрузку на водовод «Астрахань – Мангышлак», - отметили в КМГ.

Проект реализуется по поручению Президента Казахстана.

Напомним, в феврале текущего года сообщалось, что основные работы уже завершены. На недавнем совещании с участием акима области по поводу водоснабжения региона сообщили, что объект будет официально введен в строй до конца мая. Однако, чтобы выйти на полную мощность, предприятию потребуется несколько месяцев.

После его ввода в эксплуатацию предстоит перераспределить гидроресурсы: 25 тыс. кубометров воды, поступающих по магистральному водоводу «Астрахань – Мангышлак», будут направлены в районы области – Бейнеуский, Мангистау­ский, Каракиянский, Мунайлинский, а также в Актау.