18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.84
579.7
6.39
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
24.05.2025, 17:52

Финал близко: глава КМГ проверил строительство опреснительного завода в Кендерли

Общество 0 4 055 Наталья Вронская

Председатель правления национальной компании «КазМунайГаз» Асхат Хасенов в рамках рабочей поездки посетил Мангистаускую область и лично проинспектировал ход строительства крупного опреснительного завода морской воды в Кендерли, сообщает Lada.kz.

Фото: национальная компания «КазМунайГаз»
Фото: национальная компания «КазМунайГаз»

По данным пресс-службы компании, на сегодняшний день проект находится на завершающем этапе. Завершены основные строительные и монтажные работы, включая прокладку 40 км автодорог, строительство насосной станции, двух подстанций, укладку 201 км магистрального водовода, 80 км линий электропередачи и 48 км газопровода.

Кроме того, полностью завершены сварочные работы и укладка морских труб для сброса рассола и забора воды. На дне Каспийского моря уложены две полиэтиленовые трубы Ø800 мм и одна труба Ø1400 мм – вторая готовится к укладке.

На самой территории будущего завода смонтированы административные здания, производственные и технические помещения: лаборатория, склады, котельная, гаражи и цеха. Осуществлена поставка основного технологического оборудования.

Объект оснащается современными системами водоочистки и автоматизации от ведущих мировых производителей. Среди них – мембраны Toray, рекуператоры энергии Energy Recovery Inc., флотационные установки Nijhuis, насосы Andritz и автоматизация от Schneider Electric.

Новый завод будет способен перерабатывать до 50 тысяч кубометров морской воды в сутки, что позволит обеспечить Жанаозен стабильным доступом к питьевой воде и снизить нагрузку на водовод «Астрахань – Мангышлак», - отметили в КМГ.

Проект реализуется по поручению Президента Казахстана. 

Напомним, в феврале текущего года сообщалось, что основные работы уже завершены. На недавнем совещании с участием акима области по поводу водоснабжения региона сообщили, что объект будет официально введен в строй до конца мая. Однако, чтобы выйти на полную мощность, предприятию потребуется несколько месяцев.

После его ввода в эксплуатацию предстоит перераспределить гидроресурсы: 25 тыс. кубометров воды, поступающих по магистральному водоводу «Астрахань – Мангышлак», будут направлены в районы области – Бейнеуский, Мангистау­ский, Каракиянский, Мунайлинский, а также в Актау.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Надо уезжать": о чем молчат тысячи казахстанцевНовости Казахстана
29.04.2025, 05:39 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в СетиОбщество
16.05.2025, 19:47 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0
Казахстанцев в Грузии стали встречать оскорблениями и отказами на границеНовости Казахстана
28.04.2025, 10:39 0

Последние комментарии

< >
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
Apmaxa → шапалак лишним не бывает
Опасные дорожные условия на дороге Жетыбай–Шетпе попали на видео
дорожник → " Из-за ремонта дороги приходится объезжать участок по маршруту длиной около 15–20 километров" Афигеть! А через Таучик можно попасть в Актау что бы миновать этот участок? Мне через неделю ехать
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
velldr → Я не спец по воспитанию, но думаю что для воспитания бережливого отношения ко всему у наших детей подходит трудотерапия. Если ребенок рвет культурные растения и ломает деревья, то заставьте его сажат…
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
fox1167 → "10-летний мальчик вырвал все петунии из вазонов и разбросал их. После сделанного замечания мать мальчика вместо воспитательной беседы ударила своего сына."-----Какая уже воспитательная беседа в 10 л…
В Мангистау полицейские устроили погоню за автомобилем с выпускником (видео)
fox1167 → Штраф ему----- и в обезьянник! Родителям тоже штраф!