Подарки для маленьких жителей Актау собирают ко Дню защиты детей

В преддверии Дня защиты детей общественный фонд «Мы люди, мы вместе» организует благотворительный праздник для 300 ребят, среди которых будут и малыши с особыми потребностями. Организаторы просят жителей Актау поддержать акцию и помочь в сборе подарков, сообщает Lada.kz .

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С обращением о сборе подарков для детей к празднику выступил глава общественного фонда «Мы люди, мы вместе» Имангазы Досмухамбетов.

Мы хотим подарить детям настоящий праздник, наполненный радостью и теплом. Особенно это важно для ребят, которые нуждаются в особом внимании и заботе, - говорит руководитель организации.

Для подарков принимаются:

новые игрушки, настольные игры, пазлы;

сказки и книжки в глянцевой обложке на казахском и русском языках;

раскраски и развивающие материалы.

Также открыт сбор средств на проведение мероприятия. Справки по телефону: +7 (747) 452-51-68.

Все желающие присоединиться к акции могут сделать это уже сейчас.