Подарки для маленьких жителей Актау собирают ко Дню защиты детей

В преддверии Дня защиты детей общественный фонд «Мы люди, мы вместе» организует благотворительный праздник для 300 ребят, среди которых будут и малыши с особыми потребностями. Организаторы просят жителей Актау поддержать акцию и помочь в сборе подарков, сообщает Lada.kz.
С обращением о сборе подарков для детей к празднику выступил глава общественного фонда «Мы люди, мы вместе» Имангазы Досмухамбетов.
Мы хотим подарить детям настоящий праздник, наполненный радостью и теплом. Особенно это важно для ребят, которые нуждаются в особом внимании и заботе, - говорит руководитель организации.
Для подарков принимаются:
Также открыт сбор средств на проведение мероприятия. Справки по телефону: +7 (747) 452-51-68.
Все желающие присоединиться к акции могут сделать это уже сейчас.
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