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25.05.2025, 11:22

Жители села Атамекен пожаловались на сломанные качели и аварийную площадку

Общество 0 948 Лиана Рязанцева

Жители села Атамекен Мунайлинского района выразили обеспокоенность состоянием детской площадки. По их словам, детям приходится играть и кататься на сломанных качелях, что представляет серьёзную угрозу их здоровью и безопасности, передает Lada.kz.

Кадр видео
Кадр видео

Сельчане опубликовали в местных Instagram-пабликах видео, на котором запечатлены сломанные качели и общее плачевное состояние детской площадки. Таким образом они попытались привлечь внимание к проблеме.

На кадрах видно, что одна из качелей полностью лишена крепёжного элемента, что делает её крайне опасной для использования.

По словам местных жителей, практически все конструкции на площадке представляют угрозу для детей и требуют немедленного ремонта.

 Здесь совершенно невозможно кататься детям, качели пришли в негодность. Однако дети вынуждены продолжать играть на них, потому что других вариантов для досуга у нас нет, — рассказала одна из жительниц села.

Сельчане опасаются, что на неисправных качелях дети могут получить травмы, и просят местные власти оперативно отреагировать на ситуацию — восстановить сломанные элементы и обеспечить безопасность игровой зоны.

Редакция направила официальный запрос в акимат Мунайлинского района и ожидает ответа на вопрос: когда в селе Атамекен будут отремонтированы или заменены повреждённые конструкции.

Напомним, в 2024 году в 7 микрорайоне Актау на детской площадке оборвалась цепь на качелях в момент, когда на них находился ребёнок. В результате падения ребёнок получил травмы.

 

 

 

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