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25.05.2025, 18:26

Таможенный пункт пропуска «Тажен» будет закрыт до 1 сентября 2025 года

Общество 0 2 218 Лиана Рязанцева

Таможенный пункт пропуска «Тажен» буддет закрыт  для физических лиц до 1 сентября 2025 года, сообщает Комитет государственных доходов министерства финансов РК, передает Lada.kz.

Фото из архива
Фото из архива

По данным Комитета государственных доходов, Республика Казахстан официально обратилась к Узбекистану с предложением продлить временное ограничение на пересечение границы через пункт пропуска «Тажен» в связи с продолжающимися строительными работами. Узбекская сторона поддержала инициативу.

Ограничение продлено до 1 сентября 2025 года
До этой даты временно приостановлено движение через пункт пропуска «Тажен» для:

  • физических лиц,

  • легковых автомобилей,

  • автобусов,

  • автотранспортных средств грузоподъёмностью до 3,5 тонн.

Ограничение введено в целях обеспечения безопасности граждан и ускорения строительных и реконструкционных работ. Сейчас на пункте пропуска «Тажен» ведутся:

  • монтаж металлоконструкций,

  • прокладка инженерных сетей,

  • капитальный ремонт зданий.

Кроме того, с мая по август АО «НК КазАвтоЖол» будет строить автомобильную дорогу на нейтральной полосе между пунктами «Тажен» (Казахстан) и «Даут Ата» (Узбекистан). Аналогичные работы запланированы и с узбекской стороны.

Комитет государственных доходов Министерства финансов РК призывает граждан учитывать эту информацию при планировании поездок и маршрутов.

Напомним, ранее сообщалось, что по согласованию с узбекистанской стороной с 1 февраля 2025 года через пункт пропуска – таможенный пост «Тажен» (дислоцированного на казахстанско-узбекистанской государственной границе) на три месяца будет приостановлено перемещение физических лиц, легковых автомобилей, автобусов и автотранспортных средств грузоподъемностью до 3,5 тонн. 

В 2024 году на таможенных пунктах пропуска «Темир-баба» и «Тажен» в регионе внедрена автоматизированная система электронной очереди. Технология позволяет предварительно забронировать очередь и автоматизировать процесс проверки документов. 

В этом же году для увеличения пропускной способности в регионе проводилась реконструкция автомобильных пунктов пропуска «Темир-баба» (госграница с Республикой Туркменистан) и «Тажен» (госграница с Республикой Узбекистан).

 

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