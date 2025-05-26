В Мангистау напомнили: сигареты без маркировки - вне закона

В Мангистауской области продолжается реализация системы цифровой маркировки табачных изделий. Как сообщили в Департаменте государственных доходов региона, каждый этап движения табачной продукции от завода до магазина теперь под контролем, передает Lada.kz.

фото с сайта interid.ru

На каждую пачку наносится специальный Data Matrix-код, в котором зашифрованы данные о производителе, стране происхождения, дате выпуска и другие параметры. Такая система позволяет отслеживать товар на всех этапах и выявлять подделки.

Цифровая маркировка помогает:

снижать уровень контрафакта на рынке;

контролировать движение продукции;

повышать налоговую прозрачность;

защищать права потребителей.

Ответственность за продажу немаркированной продукции предусмотрена административным кодексом, нарушителей ждут крупные штрафы и изъятие товара. Санкции для юрлиц могут исчисляться миллионами тенге.

Проверить легальность товара покупатели могут с помощью бесплатного мобильного приложения Naqty Sauda. Достаточно отсканировать код на пачке сигарет и система покажет, является ли продукция подлинной.

Оператором маркировки выступает ТОО «Центр развития цифровой экономики (CRPT-KZ)». Все производители, импортеры и продавцы обязаны передавать информацию о реализации табачных изделий через кассовые аппараты, интегрированные с системой фискальных данных.

В Департаменте напомнили: маркировка действует в Казахстане с 2021 года и касается всей табачной продукции, реализуемой на территории страны.