Под звездами и со звездами: в Актау состоится большой концерт в честь ТЮРКСОЙ

Вечером 30 мая в самом сердце Актау, на площади Амфитеатра, состоится яркое музыкальное событие под открытым небом. В рамках программы «Актау — культурная столица тюркского мира» горожан и гостей города ждет праздничный концерт с участием звёзд казахстанской эстрады, сообщает Lada.kz со ссылкой на ДК имени Абая.

фото архива Lada.kz. Автор Ольга Ярославская

На сцену выйдут любимцы публики: Ғадылбек Жанай, Назерке Куанышкызы, Галымжан Жолдасбай, Самал Ермаханов, а также легендарная группа Muzart. Вечер обещает стать незабываемым благодаря живой музыке, зажигательным выступлениям и теплой атмосфере единства.

Начало концерта в 19:00. Вход свободный.

Организаторы напоминают: в течение всего года в Актау будут проходить культурные мероприятия, приуроченные к статусу столицы ТЮРКСОЙ. В программе концерты, выставки, фестивали и творческие встречи с участием известных артистов.

Напомним, фестиваль-открытие ТЮРКСОЙ в областном центре Мангистау стал одним из самых массовых мероприятий в истории города. На него собрались свыше 100 000 человек.