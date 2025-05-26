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26.05.2025, 10:57

Под звездами и со звездами: в Актау состоится большой концерт в честь ТЮРКСОЙ

Общество 0 5 805 Наталья Вронская

Вечером 30 мая в самом сердце Актау, на площади Амфитеатра, состоится яркое музыкальное событие под открытым небом. В рамках программы «Актау — культурная столица тюркского мира» горожан и гостей города ждет праздничный концерт с участием звёзд казахстанской эстрады, сообщает Lada.kz со ссылкой на ДК имени Абая.

фото архива Lada.kz. Автор Ольга Ярославская
фото архива Lada.kz. Автор Ольга Ярославская

На сцену выйдут любимцы публики: Ғадылбек Жанай, Назерке Куанышкызы, Галымжан Жолдасбай, Самал Ермаханов, а также легендарная группа Muzart. Вечер обещает стать незабываемым благодаря живой музыке, зажигательным выступлениям и теплой атмосфере единства.

Начало концерта  в 19:00. Вход свободный.

Организаторы напоминают: в течение всего года в Актау будут проходить культурные мероприятия, приуроченные к статусу столицы ТЮРКСОЙ. В программе  концерты, выставки, фестивали и творческие встречи с участием известных артистов.

Напомним, фестиваль-открытие ТЮРКСОЙ в областном центре Мангистау стал одним из самых массовых мероприятий в истории города. На него собрались свыше 100 000 человек. 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Всё правильно, надо проводить побольше развлечений, чтобы народ не успевал думать о том, что у него маленькая зарплата и детей кормить надо только макаронами.
26.05.2025, 09:36
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