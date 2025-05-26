В Актау временно отключено водоснабжение в восьми микрорайонах

Жителей сразу нескольких микрорайонов Актау предупредили об отключении воды в связи с аварийными работами, сообщает Lada.kz со ссылкой на городские коммунальные службы.

фото с сайта ecuras.com

По данным телефонограммы, специалисты устраняют неполадки на участке в 6А микрорайоне на территории автостоянки «Каспий».

В связи с этим временно приостановлена подача питьевой воды в микрорайоны: 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 4А и 5А.

Коммунальные службы отмечают, что ориентировочное время завершения ремонтных работ и восстановления водоснабжения будет сообщено дополнительно.

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.