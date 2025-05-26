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26.05.2025, 15:16

Медицинский поезд остановился в Каракиянском районе

Общество 0 1 196 Наталья Вронская

На станции Ералы Каракиянского района начал работу медицинский поезд «Саламатты Қазақстан». В течение двух дней местные жители могут получить бесплатную медицинскую помощь, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу акимата района.

фото ЦОК Мангистауской области
фото ЦОК Мангистауской области

Передвижная поликлиника прибыла в рамках республиканского проекта и состоит из восьми вагонов, четыре из которых оборудованы под кабинеты для приёма пациентов. В составе бригады 27 специалистов, включая терапевтов, хирургов, кардиологов, офтальмологов, стоматологов, гинекологов, УЗИ-диагностов, рентгенологов и других врачей.

Кроме медиков, на месте работают юристы и медиаторы, они консультируют по вопросам получения социальных выплат, разрешения трудовых и правовых споров.

Жителям доступны такие услуги, как УЗИ, флюорография, анализы крови, гастроэнтероскопия и ЭКГ. При необходимости проводятся несложные хирургические вмешательства. Приём осуществляется с 09:00 до 18:00 с обеденным перерывом с 13:00 до 14:00.

Главное, что все медицинские и юридические услуги предоставляются бесплатно. По завершению приёма в Ералы поезд отправится в село Шетпе.

Проект реализуется с 2010 года. За это время медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» охватил более 800 тысяч казахстанцев, провёл свыше 37 тысяч операций. В этом году поезд остановится в 123 сёлах страны, чтобы помочь более 90 тысячам человек.

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