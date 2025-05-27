В Актау спасатели проведут для детей инструктаж по безопасному отдыху на воде

Фото из архива Lada.kz

Жителям Актау расскажут о том, как позаботиться о безопасности ребенка при отдыхе на воде, проведут показательные выступления спасателей, дадут полезные советы.

С наступлением купального сезона спасатели призывают отдыхающих строго соблюдать элементарные правила безопасности на воде.

Не оставляйте детей одних возле водоемов и не допускайте купания без присмотра взрослых. Научите детей плавать как можно раньше. Не купайтесь в незнакомых и необорудованных для купания местах, а также там, где есть знаки «Купание запрещено», «Ныряние запрещено», «Опасно!», не купайтесь в нетрезвом виде, не заплывайте за буйки, обозначающие границы плавания. Не плавайте близко к маломерным судам и другим плавательным средствам. Не ныряйте в непроверенных и необорудованных местах. Не садитесь на плавательные средства без спасательного жилета. Не плавайте с предметами, не предназначенными для плавания. Не прыгайте в воду с лодок, причалов, скал, парапетов, ограждений, а также построек, не приспособленных для этих целей, - предупреждают спасатели.

Дата и место проведения мероприятия: 28 мая в 10:30 часов у сцены амфитеатра в 15 микрорайоне.