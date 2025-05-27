Организатора незаконной онлайн-лотереи крупно оштрафовали в Актау

В Специализированном суде по административным правонарушениям города Актау рассмотрено дело в отношении жителя города, который незаконно устраивал розыгрыш дорогостоящих призов, передает Lada.kz.
Как рассказали в пресс-службе суда, житель Актау, не обладая статусом оператора лотереи, 16 января 2025 года разместил в социальной сети Instagram на странице аккаунта объявление о начале приёма денежных средств от пользователей, приобретающих его обучающий курс «Бизнес с нуля». Участникам предлагалось участие в розыгрыше ценных призов, включая мобильные телефоны, денежные суммы и автомобиль.
Суд признал, что данное объявление фактически является организацией лотереи, что нарушает законодательство. Согласно части 6 статьи 445-1 КоАП РК, проведение лотереи лицом, не являющимся оператором лотереи, запрещено и влечёт наложение штрафа.
Вина М. была подтверждена протоколом, скриншотами страницы в Instagram и другими материалами дела. При вынесении решения учтено, что правонарушение совершено впервые, что послужило смягчающим обстоятельством. Отягчающих обстоятельств не выявлено.
Постановлением суда М. признан виновным. Его оштрафовали на 825 720 тенге.
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