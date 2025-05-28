Главный полицейский Мангистау встретится с населением

Департамент полиции Мангистауской области сообщает о готовящейся отчетной встрече главы ведомства с населением, передает Lada.kz.
Отчетная встреча главы департамента полиции Мангистауской области генерала-майора Сагындыка Аяганова состоится 28 мая в 16:00 часов в Доме дружбы, который находится в 34 микрорайоне.
Предварительно отправить вопросы и предложения можно номеру WhatsApp: +7 (702) 333 01 26 или на электронный адрес dvd_manghistau@mail.ru.
Трансляция отчетной встречи будет проводиться в прямом эфире на официальном аккаунте ведомства.
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