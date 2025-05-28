Главный полицейский Мангистау встретится с населением

Департамент полиции Мангистауской области сообщает о готовящейся отчетной встрече главы ведомства с населением, передает Lada.kz .

Сагындык Аяганов. Фото: ДП МО

Отчетная встреча главы департамента полиции Мангистауской области генерала-майора Сагындыка Аяганова состоится 28 мая в 16:00 часов в Доме дружбы, который находится в 34 микрорайоне.

Предварительно отправить вопросы и предложения можно номеру WhatsApp: +7 (702) 333 01 26 или на электронный адрес dvd_manghistau@mail.ru.

Трансляция отчетной встречи будет проводиться в прямом эфире на официальном аккаунте ведомства.