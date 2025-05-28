Часть жителей 1 микрорайона Актау останется без электроэнергии

ГКП «АУЭС» предупреждает жителей города о плановом отключении электроэнергии в ряде домов 1 микрорайона, сообщает Lada.kz .

Фото с сайта cityreporter.ru

По предоставленной информации, 28 мая, в связи с проведением планово-предупредительных работ, будут проведены два временных отключения:

с 09:30 до 13:30 часов без света останутся жилые дома №№ 2, 3, 4, 5, 6 и 7;

с 13:30 до 17:30 часов – дома №№ 28, 29, 31, 33, 34 и 49.

В АУЭС приносят извинения за временные неудобства и просят жителей с пониманием отнестись к проводимым работам.

Специалисты напоминают: отключения проводятся с целью профилактики и обеспечения стабильной подачи электроэнергии в дальнейшем.