Часть жителей 1 микрорайона Актау останется без электроэнергии

ГКП «АУЭС» предупреждает жителей города о плановом отключении электроэнергии в ряде домов 1 микрорайона, сообщает Lada.kz.
По предоставленной информации, 28 мая, в связи с проведением планово-предупредительных работ, будут проведены два временных отключения:
В АУЭС приносят извинения за временные неудобства и просят жителей с пониманием отнестись к проводимым работам.
Специалисты напоминают: отключения проводятся с целью профилактики и обеспечения стабильной подачи электроэнергии в дальнейшем.
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