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28.05.2025, 21:03

Умеренная жара придет в Мангистау в июне

Общество 0 3 522 Алия Шарипова

Синоптики мангистауского филиала РГП «Казгидромет» предоставили Lada.kz консультативный прогноз погоды по Мангистауской области на июнь 2025 года.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области
Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

Средняя за месяц температура воздуха ожидается +24,1..+28,2°С, что выше нормы на 1° (норма: +23,5..+27,4°С).

В первой декаде ожидается понижение температуры воздуха ночью от +19..+24°С до +14..+19°С, на юге области +21°С, днем от +33..+38°С, на западе региона +26°С до +28..+33°С. Затем – повышение температуры воздуха ночью до +20..+25°С, днем до +32..+37°С.

Во второй декаде прогнозируется колебание температуры воздуха ночью от +21..+26°С, на юге области +29°С до +16..+21°С, днем от +35..+40°С до +30..+35°С, на севере области +38°С.

В третьей декаде предполагается понижение температуры воздуха ночью от +21..+26°С до +12..+17°С, на западе области +22°С, днем от +35..+40°С до +26..+31°С. В конце декады ожидается повышение температуры ночью до +17..+22°С, днем до +31..+36°С.

Количество осадков за месяц ожидается меньше нормы (норма: 8-20 мм).

Кратковременный дождь, гроза, пыльная буря ожидаются в середине первой, в конце второй и в середине третьей декадах. Ветер до 15-20 метров в секунду ожидается часто в течение всего месяца, - сообщили в «Казгидромете».

Синоптики отмечают, прогноз погоды на месяц носит консультативный характер. Следует учитывать, что в ежедневном ходе погоды возможны смещения во времени от трех до пяти суток, а также отклонения как значений ежедневной температуры воздуха (+/-5°С), так и самих атмосферных явлений погоды. Прогноз погоды на месяц уточняется прогнозами на декаду 30-31, 10, 20 числах месяца.

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