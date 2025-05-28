Трудовая инспекция Мангистау сменила адрес

Региональный департамент Комитета государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты населения РК по Мангистауской области сменил адрес, передает Lada.kz.
В департаменте сообщили, что переезд позволит улучшить условия приёма граждан и повысить эффективность работы специалистов. Все консультации и обращения продолжают принимать в обычном порядке.
Теперь ведомство располагается по новому адресу: Актау, 19-й микрорайон, здание №8/1, бизнес-центр «Ерхан».
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