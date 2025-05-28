Чумы нет, но число кишечных инфекций растёт: что известно об эпидситуации в Мангистау

Эпидемиологическая ситуация в Мангистауской области остаётся стабильной. В регионе не зафиксировано ни одного случая опасных заболеваний вроде чумы, холеры и сибирской язвы. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций рассказала заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Гульнар Куркинбаева, передаёт Lada.kz .

Фото с сайта ortcom.kz

По её словам, за январь-апрель 2025 года проводился мониторинг по 102 инфекционным заболеваниям. Позитивная динамика сохраняется по ряду показателей: в регионе не зарегистрировано ни одного случая бешенства, туляремии, ботулизма, дифтерии, столбняка и полиомиелита. Также удалось избежать вспышек краснухи, коклюша и сальмонеллёза.

Однако не все показатели радуют специалистов. Так, уровень туберкулёза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 21,7%, а случаи острых кишечных инфекций увеличились в 2,3 раза. Кроме того, эпидпаротит (свинка) показал рост в 2,1 раза – зарегистрировано 25 случаев, среди которых 64% – взрослые.

Корь отступает, но всё ещё тревожит: зафиксирован 51 случай, что в 33,5 раза меньше, чем в прошлом году. Тем не менее, 56,9% заболевших не были привиты. Среди заболевших 80,4% – дети.

Также в области зафиксировано:

23 случая вирусного гепатита А, большинство заболевших – дети;

1 случай менингококковой инфекции;

3 случая эхинококкоза и 1 бруцеллёза;

8 эпизодов педикулёза (вшей).

На сезон ОРВИ и гриппа зарегистрировано более 156 тысяч случаев. Закуплено 90 тысяч доз вакцины, привито – 11% населения.

Сохранять здоровье поможет не только вакцинация, но и здоровый образ жизни: питание, витамины и физическая активность – всё это играет ключевую роль в профилактике инфекций, - отметила Гульнар Куркинбаева.

Специалисты призывают жителей не пренебрегать профилактикой, особенно в летний период, когда возрастает риск распространения кишечных и других инфекционных заболеваний.