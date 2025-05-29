Жителей Мангистау приглашают на День открытых дверей в онкодиспансере

Жители Мангистауской области смогут бесплатно проконсультироваться у профильных специалистов в рамках Дня открытых дверей, который состоится 31 мая в региональном онкологическом диспансере, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

Фото: архив Lada.kz

Как сообщается, всех желающих осмотрят хирург, онколог, онкогинеколог и маммолог. Консультации – бесплатные.

Акция направлена на повышение информированности населения о видах онкозаболеваний и важности своевременного медицинского обследования. Медики напоминают, что ранняя диагностика – ключ к успешному лечению.

Подобные профилактические мероприятия мы проводим регулярно, чтобы помочь людям вовремя заметить тревожные симптомы и обратиться за помощью, - отмечают в диспансере.

Прием будет вестись с 09:00 до 13:00 часов по адресу: 1А микрорайон, здание №3.

Регистратура: +7 (778) 308-43-14.

Ситуационный центр: +7 (771) 308-43-16.