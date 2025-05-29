Подробности происшествия рассказал спасший тонувшего подростка в Актау

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Героем оказался Рамазан Зулкашев, уроженец Атырау, который в настоящее время проживает в Актау.

По словам Рамазана, в момент происшествия он был в кафе на берегу моря. Услышав крики о помощи, он немедленно выбежал на улицу. Вместе с ним на помощь поспешил и официант заведения. Они вытащили ребенка из воды и начали оказывать первую помощь.

Нам удалось вытащить подростка из воды и сразу начать оказывать первую помощь. Он просто лежал на поверхности, и в тот момент мне показалось, что он уже не дышит. Чтобы не терять время на дорогу до берега, мы начали прямо там — делали массаж сердца и искусственное дыхание. Когда позвонили в «103», диспетчер сказал, что "скорая" уже едет. Мы переживали, что можем не успеть, поэтому попросили его объяснять, как правильно действовать. Делали всё по инструкции. В какой-то момент мальчик задышал и начал говорить. Было видно, что он в шоке, – рассказал Рамазан.

Позже на место прибыли спасатели и медики. По данным спасателей, ребёнок 2011 года рождения начал тонуть, спрыгнув в воду в запрещенном для купания месте.