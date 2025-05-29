Жители Актау смогут задать вопросы отделу ЖКХ

Специалисты городского отдела жилищно-коммунального хозяйства в прямом эфире ответят на вопросы жителей Актау. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации, сообщает Lada.kz.
Как сообщает пресс-служба акимата, прямой эфир пройдет сегодня, 29 мая, в 18:00.
Есть ли у вас вопросы по благоустройству, озеленению, уборке твердых бытовых отходов, санитарии, уличному освещению, внутриквартальным дорогам, детским и спортивным площадкам, оформлению города или другим аспектам, сформулируйте свой вопрос, - сообщили в пресс-службе акима области.
Прямой эфир пройдет в официальных соцсетях акимата Актау - Instagram и Facebook.
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