Жители Актау смогут задать вопросы отделу ЖКХ

Как сообщает пресс-служба акимата, прямой эфир пройдет сегодня, 29 мая, в 18:00.

Есть ли у вас вопросы по благоустройству, озеленению, уборке твердых бытовых отходов, санитарии, уличному освещению, внутриквартальным дорогам, детским и спортивным площадкам, оформлению города или другим аспектам, сформулируйте свой вопрос, - сообщили в пресс-службе акима области.