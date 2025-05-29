В Актау установят порядка 30 сезонных торговых точек

В Актау приступили к установке 28 сезонных торговых точек для прямой продажи овощей, фруктов и бахчевых культур без посредников, сообщили в пресс-службе городского акимата, передает Lada.kz .

Фото пресс-службы ведомства

По данным акимата, в городе приступили к установке мобильных павильонов для продажи фруктов и овощей.

В городской администрации отметили, что цель проекта — это поддержка местных производителей и обеспечение населения свежей продукцией по доступным ценам.

Также инициатива направлена на сохранение эстетического облика города и предотвращение стихийной торговли. Все сезонные точки будут оборудованы однотипными сборными металлическими павильонами, - отметили в акимате.

Главный специалист городского отдела предпринимательства и сельского хозяйства Актау Алтынбек Онгарбаев рассказал, что с июня по октябрь 2025 года предприниматели смогут размещать временные торговые точки по 28 адресам на территории города и реализовывать свою продукцию.