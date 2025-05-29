Цифровой мир для школьников: в Актау прошёл урок «Кибер Тұмар»

В Актау ко Дню защиты детей для школьников провели познавательную акцию в рамках проекта «Кибер Тұмар». Ребята из городских школ узнали, как работают основные организации в сфере цифровых технологий и IT. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций.

Фото ЦОК региона

Дети в возрасте от 9 до 12 лет побывали в ЦОНе, Mangystau Hub, отделениях «Казпочты» и «Казахтелекома».

Детям с интересной подачей рассказали о получении госуслуг в цифровом формате, возможностях портала eGov и роли современных решений в повседневной жизни. В конце мероприятия прошли игры, логические задания и викторины. Маленьких гостей ждал мини-фуршет, — рассказал заместитель директора Мангистауского филиала НАО «Правительство для граждан» Ануар Досмаганбетов.

Школьники также посетили региональный IT-хаб Mangystau Hub, где прошёл мастер-класс по робототехнике и презентация современных IT-проектов.

Мы показали детям, каким может быть их путь в IT: от создания игр до проектирования роботов. Важно, чтобы они понимали, цифровые профессии — это не только работа с компьютером, но и креатив, мышление, развитие, — пояснила руководитель хаба Айгерим Мажтай.

Ученик 4 класса Диас Жеткизген отметил, что ему очень понравился мастер-класс.

Я впервые увидел, как работают настоящие роботы, и хочу сам научиться их собирать, - сказал школьник.

Ребята побывали в отделениях «Казпочты» и «Казахтелекома», где им показали, как работает система логистики и доставки EMS, а также рассказали о доступных казахстанцам электронных услугах. Также им разъяснили, как строятся оптоволоконные сети и как интернет попадает в каждый дом.

Мы показали детям все этапы подключения — от станции до квартиры. Такие встречи важны: они дают школьникам понимание, как устроен цифровой мир и как стать его частью, - подчеркнул директор департамента АО «Казахтелеком» Ерлан Сымгалиев.

В завершение мероприятия всем участникам вручили сертификаты и памятные подарки. Акция прошла в рамках республиканской эстафеты «Дети Казахстана» и была организована Министерством просвещения, Комитетом по защите прав детей и Министерством цифрового развития при поддержке региональных управлений.