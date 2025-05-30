В Мангистау снижается уровень преступности - полиция

В Мангистауской области с начала текущего года значительно снизилось количество преступлений, в том числе совершенных подростками и нетрезвыми лицами. Об этом на отчетной встрече с населением сообщил руководитель департамента полиции Мангистауской области Сагындык Аяганов, передает Lada.kz со ссылкой на центр общественных коммуникаций.

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По информации главного полицейского региона, на 21,5% сократилось количество правонарушений в общественных местах, уличных преступлений стало меньше на 22,4%. Значительно (на 47,4%) снизилось число преступлений, совершенных подростками. Меньше стали нарушать закон в состоянии алкогольного опьянения, снижение на 12,3% и с применением оружия на 66,7%. Количество групповых преступлений снижено на 40,4%. На 15,2 % снизилось количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами.

Сагындык Аяганов отметил, что на 6,7% стало меньше ДТП.

«За четыре месяца криминальная ситуация в области стабилизировалась, наблюдается тенденция снижения зарегистрированных преступлений. Вместе с тем, показатель раскрываемости преступлений увеличился на 8,2%. Сейчас уровень преступности на 10 тысяч жителей составляет 32, по этому показателю мы занимаем второе место в республике», - отметил Сагындык Аяганов.

Напомним, отчетная встреча главы департамента полиции региона прошла 28 мая.